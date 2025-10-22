பருவ மழை பாதிப்பு: கும்மிடிப்பூண்டி எம்எல்ஏ ஆய்வு
கும்மிடிப்பூண்டி சுற்று வட்டார பகுதிகளில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை எம்எல்ஏ டி.ஜெ.கோவிந்தராஜன் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த ஏ.என்.குப்பம் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட எம்எல்ஏ டி.ஜெ.கோவிந்தராஜன் அணைக்கட்டில் இருந்து வெளியேறும் மழை நீரின் அளவு குறித்தும், பொதுமக்களுக்கு அதனால் பாதிப்பு ஏற்படுமா என்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறந்தாா்.
தொடா்ந்து அணைக்கட்டு பகுதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறாா்களை அழைத்து நீா் நிலைகளின் அருகே விளையாடக்கூடாது என அறிவுறுத்தினாா். பின்னா் அதிகாரிகளிடமும், ஏ.என்.குப்பம் பகுதி மக்களிடம் அணைக்கட்டு பகுதியில் நீா்வரத்து அதிகமாக உள்ளதால் மீன் பிடிக்கவோ, குளிக்கவோ செல்லாமல் இருக்க எச்சரிக்க வேண்டும் என்றாா்.
இதனை தொடா்ந்து மழைநீா் கால்வாய்களை ஆய்வு செய்து, முழுமையாக தூா்வாரவும் அறிவுறுத்தினாா். தொடா்ந்து கும்மிடிப்பூண்டி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றாா்.
பின்னா் கும்மிடிப்பூண்டி அரசு பொதுமருத்துவமனையில் ஆய்வு நடத்தியவா், மழைக் காலத்தில் பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை வழங்கவும், தேவையான படுக்கை வசதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின் போது முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா்கள் ஏ.என்.குப்பம் அம்மு விநாயகம், கீழ்முதலம்பேடு நமச்சிவாயம், ஊராட்சி செயலாளா் தங்கதுரை, கும்மிடிப்பூண்டி பேரூராட்சித் தலைா் சகிலா அறிவழகன், துணைத் தலைவா் கேசவன், பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் பாஸ்கரன், உறுப்பினா்கள் அப்துல் ரஹீம், விமலா அா்ச்சுனன் உடனிருந்தனா்.