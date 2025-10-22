திருவள்ளூர்
பலத்த மழையால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
திருத்தணி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் பலத்த மழை பெய்தது.
இதனால், சாலை மற்றும் தெருக்களில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. சில தெருக்களில் கழிவுநீருடன் மழைநீா் கலந்து ஓடியது. அவ்வப்போது மழை பெய்து வந்ததால் மக்கள் வெளியே செல்ல முடியாமல் வீட்டிலேயே முடங்கினா்.
இதே போல் திருத்தணியை சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.செருக்கனுாா் கிராமத்தில் 2 குடிசை வீடுகள் சேதம் அடைந்து இடிந்தன. அதிருஷ்டவசமாக எவ்வித அசம்பாவிதமும் நடைபெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.