கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் அந்தந்த ஊராட்சிகளில் தங்கி பணிபுரிய உத்தரவு
தொடா் பலத்த மழை பெய்து வருவதாலும், கொசஸ்தலை, நந்தியாற்றில் வெள்ளம் செல்வதாலும், கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் அந்தந்த ஊராட்சிகளில் தங்கி பணிபுரிய வேண்டும் என திருத்தணி ஆா்.டி.ஓ. கனிமொழி உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
வங்கக் கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் கடந்த இரு நாள்களாக திருத்தணி வருவாய் கோட்டத்தில் பரவலாக துாறல் மழையும், அவ்வப்போது பலத்த மழையும் பெய்து வருகிறது. இதனால், ஏரிகள், குளம், குட்டைகள் போன்ற நீா்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன. இதுதவிர கொசஸ்தலை ஆறு மற்றும் நந்தியாற்றில் அதிகளவில் வெள்ளம் செல்கிறது. இன்னும் இரு நாள்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
இதையடுத்து, திருத்தணி வருவாய் கோட்டாட்சியா் கனிமொழி, அனைத்து வருவாய் ஆய்வாளா் மற்றும் கிராம நிா்வாக அலுவலா்களுக்கு, தொடா் மழை பெய்து வருவதாலும், ஆறுகளில் வெள்ளம் செல்வதாலும், பொதுமக்கள் யாரும் ஆற்றின் கரையோரம் செல்வது, ஏரிகளுக்குச் செல்வது என நீா்நிலைகளுக்குச் செல்ல அனுமதிக்கக் கூடாது.
மழை நிற்கும் வரை கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் அந்தந்த ஊராட்சிகளில் தங்கி பணிபுரிய வேண்டும். ஏதாவது அசம்பாவிதங்கள் நடந்தால் உடனே மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கும், கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கும் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என கோட்டாட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.