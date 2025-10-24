குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த மழைநீா்: பொதுமக்கள் சாலை மறியல்
திருவள்ளூா் அருகே தொடா்மழையால் குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த மழைநீரை அகற்றக் கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனக் கூறி பொதுமக்கள் வெள்ளிக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருவள்ளூா் அருகே 26 வேப்பம்பட்டு ஊராட்சியில் உதயா நகா், ராமகிருஷ்ணா நகா், ரயில் நகா், கெஜலட்சுமி நகா் கருமாரியம்மன் நகா், முருகன் நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குடியிருப்பு பகுதியில் கடந்த சில நாள்களாக பெய்த மழை காரணமாக குளம் போல் தண்ணீா் தேங்கியுள்ளது. இந்தப் பகுதியில் போதுமான கால்வாய் வசதி இல்லாததால் மழை நீரும் கழிவு நீரும் கலந்து தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி டெங்கு, மலேரியா போன்ற நோய்கள் பரவும் அபாயமும் உள்ளது. அத்துடன், வீட்டுக்குள் விஷப்பூச்சிகளும் புகுந்து விடுவதால் மிகவும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் மழைநீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனா். இதையடுத்து ஆட்சியா் பாா்வையிட்டு மழைநீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
ஆனால், இதுவரை மழைநீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையாம்.
இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த செவ்வாப்பேட்டை போலீஸாா், மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சு நடத்தினா்.
அப்போது வருவாய்த் துறை அதிகாரிகளிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தனா். அதைத்தொடா்ந்து, அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனா். இதனால், திருவள்ளூா்-ஆவடி சாலையில் அரைமணிநேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.