பலத்த மழையால் திருத்தணியில் மழைநீா் வெள்ளம்
திருத்தணி நகரில், இரண்டரை மணி நேரத்துக்கு மேலாக பலத்த மழை பெய்ததால் பெரும்பாலான சாலைகளில் மழைநீா் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
வடகிழக்குப் பருவ மழை தொடங்கியுள்ளதால் கடந்த சில நாள்களாக திருத்தணி நகரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் ஏரிகள், குளம் நிரம்பியும், கொசஸ்தலை, நந்தியாற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.
இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம், திருத்தணியில் இரண்டரை மணி நேரம் லேசான காற்றுடன் பலத்த மழை கொட்டி தீா்த்தது. இதனால் பெரும்பாலான சாலை மற்றும் தெருக்களில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. குறிப்பாக, ம.பொ.சி.சாலை, அரக்கோணம் சாலை, கச்சேரி தெரு மற்றும் கீழ்பஜாா் உள்பட பல இடங்களில் சாலை மற்றும் தெருக்களில் மழைநீா் தேங்கி நின்றது.
இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் கடும் சிரமத்துடன் சென்றனா். சில இடங்களில் மழைநீருடன் கழிவுநீரும் தெருவில் சென்ால் துா்நாற்றம் வீசியது. மோந்தா புயல் ஆந்திர மாநிலத்தில் கரையை கடக்க உள்ளநிலையில் திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளதால், முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.