திருவள்ளூர்

மகாவீர ஆஞ்சனேயா் சுவாமி கோயில் குடமுழுக்கு!

மகாவீர ஆஞ்சனேயா் சுவாமி கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற குடமுழுக்குக்கில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனா்.
ஆா்.கே.பேட்டை  மகாவீர  ஆஞ்சனேயா்  கோயிலில்  நடைபெற்ற  குடமுழுக்கு .
ஆா்.கே.பேட்டை பஜாரில் உள்ள இக்கோயிலின் திருப்பணிகள் முடிந்து, மகா குடமுழுக்கு விழா கடந்த, 24-ஆம் தேதி கணபதி ஹோமம், நவக்கிரக ஹோமத்துடன் விழா தொடங்கியது. இதற்காக கோயில் வளாகத்தில் 108 கலசங்கள் வைத்து வாஸ்து பூஜை, முதல்கால யாகசாலை பூஜை மற்றும் மூன்று கால யாகசாலை பூஜைகள் நடந்தன.

ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை, 7 மணிக்கு கலச பூஜையும், காலை, 9 மணிக்கு கலசங்கள் ஊா்வலம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து கோயில் கோபுர விமானத்தின் மீதும், மூலவா் மீது கலசநீா் ஊற்றி மகா குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டது. தொடா்ந்து காலை, 10.30 மணிக்கு மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது.

மேலும், பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இரவு உற்சவா் சிறப்பு அலங்காரத்தில் திருவீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

கும்பாபிஷேக விழாவில் ஆா்.கே.பேட்டை மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனா். விழா ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகிகள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் செய்திருந்தனா்.

