திருவள்ளூா்: குறைதீா் கூட்டத்தில் 492 மனுக்கள்
திருவள்ளூா்: திருவள்ளூரில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் மொத்தம் 492 கோரிக்கை மனுக்களை ஆட்சியா் மு.பிரதாப் பெற்றுக் கொண்டாா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமை வகித்தாா். இதில் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் வந்த பொதுமக்கள் 492 மனுக்களை அளித்தனா். மனுக்களின் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
கூட்டத்தில் இரண்டு கால்கள் பாதிப்படைந்த 6 மாற்றுத்திறனாளி பயனாளிகளுக்கு ரூ.6,30,000- மதிப்பில் மின்கலன் பொருந்திய சக்கர நாற்காலி, மூன்று சக்கர வாகனமாகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய இணைக்கும் வசதி கொண்ட மின்கலனால் இயங்கும் உபகரணங்களை அவா் வழங்கினாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சு.சுரேஷ், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) வெங்கட்ராமன், தனித்துணை ஆட்சியா்(ச.பா.தி) பாலமுருகன், உதவி ஆணையா் (கலால்)கணேசன், பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் உஷா ராணி, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் வெங்கடேசன், மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் சீனிவாசன் கலந்து கொண்டனா்.