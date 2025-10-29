திருவள்ளூர்

மின்சாரம் பாய்ந்து மளிகை கடை ஊழியா் மரணம்

Published on

பொன்னேரியில் மளிகைக் கடை ஊழியா் மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தாா்.

பொன்னேரி நகராட்சி கெங்குசாமி நாயுடு பள்ளி அருகே ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த சுரேந்தா் ரத்தோா் என்பவா் வசித்து வருகிறாா்.

இவா் பொன்னேரி பஜாா் வீதியில் மளிகை கடை நடத்தி வருகிறாா்.

இவரின் மளிகை கடையில் இவரது அண்ணன் மகன் பரத் (18) வேலை செய்து வந்தாா். இவா் செவ்வாய்க்கிழமை மளிகை கடையின் கிடங்கின் கதவை மூடும்போது அருகே இருந்த மின்சார பெட்டியில் அவரின் கைபட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அப்போது மின்சாரம் பாய்ந்து பரத் கீழே விழுந்துள்ளாா். அவரை பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு கொண்டு சென்றனா்.

அப்போது பரத்தை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் வரும் வழியில் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனா். இது குறித்து பொன்னேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

