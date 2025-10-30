முதியவா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் செய்ய வந்த முதியவா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
திருத்தணி முருகன் கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தா்கள் வந்து செல்கின்றனா். இந்நிலையில் திருப்பத்தூா் மாவட்டம் வாணியம்பாடி நியூ பைபாஸ் டவுன் பகுதியைச் சோ்ந்த பன்னீா்செல்வம் (71) தனது குடும்பத்துடன் திருத்தணி முருகன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய வந்தாா். பொதுவழியில் பன்னீா்செல்வம் வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்தபோது திடீரென மயங்கி கீழே விழுந்தாா்.
அதிா்ச்சி அடைந்த அவரது மகன் தாண்டவ மூா்த்தி உடனடியாக தந்தை பன்னீா்செல்வத்தை மீட்டு மலைக்கோயிலில் உள்ள மருத்துவ மையத்தில் சிகிச்சைக்கு சோ்த்தாா். அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு பின்னா் சிகிச்சைக்காக திருத்தணி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து திருத்தணி போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.