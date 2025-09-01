திருவள்ளூர்
ரேஷன் அரிசி கடத்தல்: 2 பெண்கள் மீது வழக்கு
அம்மையாா்குப்பத்தில் ரேஷன் அரிசியை சட்ட விரோதமாக ஆந்திரத்துக்கு கடத்த முயன்ற 2 பெண்கள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு
திருத்தணி: அம்மையாா்குப்பத்தில் ரேஷன் அரிசியை சட்ட விரோதமாக ஆந்திரத்துக்கு கடத்த முயன்ற 2 பெண்கள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
ஆா்.கே.பேட்டை ஒன்றியம் அம்மையாா் குப்பத்தில் எஸ்.ஐ. ராக்கிகுமாரி மற்றும் போலீஸாா் திரையரங்கம் அருகே திங்கள்கிழமை வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அவ்வழியாக வந்த இருசக்கர வாகனத்தை மடக்கி விசாரித்த போது சுமாா் 240 கிலோ ரேஷன் அரிசியை கடத்திச் செல்வது தெரியவந்தது.
தொடா் விசாரணையில் அவா்கள் ஆந்திர மாநிலம் சித்தூா் மாவட்டம் கிருஷ்ண ராஜபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ராம்ராஜ் மனைவி மீனா (30), மற்றும் வேலூா் மாவட்டம் காட்பாடியைச் சோ்ந்த சிவகுமாா் மனைவி விஷாலட்சுமி (36) என்பது தெரியவந்தது.
இதனையடுத்து இருவா் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்து ஆா்.கே.பேட்டை போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.