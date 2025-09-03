திருவள்ளூா் புதை சாக்கடை திட்ட சுத்திகரிப்பு நிலையம்: ஆட்சியா் ஆய்வு
திருவள்ளூா் நகராட்சியில் புதை சாக்கடை திட்ட சுத்திகரிப்பு நிலைய செயல்பாடுகள் மற்றும் அங்கு நடைபெற்று வரும் பணிகளையும் ஆட்சியா் மு.பிரதாப் ஆய்வு செய்தாா்.
திருவள்ளூா் நகராட்சியில் தந்தை பெரியாா் சாலையில் உள்ள கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம், அங்கு நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சிப்பணிகள் மற்றும் பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் பணிகளை ஆட்சியா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது, அங்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீா் சுத்திகரிப்பு நிலைய பணிகள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் செல்ல விடாமல் பாா்த்துக் கொள்ளவும், அதற்கான விரிவாக்கம் மற்றும் சுற்றுச்சுவா் கட்டுமான பணிகளையும் ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா் வேடங்கிநல்லூரில் நவீன வசதியுடன் கூடிய ரூ.33 கோடியில் புதிய பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிகளையும் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, புதிய பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் வளாகப்பணிகளான வணிக வளாகம், அரசு போக்குவரத்து அலுவலக அறை, நடத்துநா், ஒட்டுநா் ஓய்வு அறை, பயணிகள் அமரும் அறை, பாலூட்டும் தாய்மாா்கள் அறை உள்ளிட்ட இடங்களை பாா்வையிட்டாா்.
அதைத் தொடா்ந்து பேருந்துகள் நிற்கும் பகுதிகள் சரியான முறையில் அமைய வேண்டும். அதேபோல், பேருந்துகள் நுழையும் பகுதி, வெளியேறும் பகுதி இடையூறு இல்லாத வகையில் கட்டுமானம் தரமாக அமையவும், அதை அதிகாரிகள் நாள்தோறும் ஆய்வு செய்து அறிக்கை அனுப்பவும் அறிவுறுத்தினாா்.
தொடா்ந்து திருவள்ளூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் அருகில் சென்னை-திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிக்கான கூடுதலாக சுகாதார வளாகம், அறிவியல் ஆய்வு கூடம் உள்பட 20 வகுப்பறைகளுக்கான கட்டுமான பணிகள் ரூ.6 கோடி மதிப்பில் நடைபெற்று வருகிறது. தொடா்ந்து நகராட்சி பகுதிகள் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சிப்பணிகளை விரைவில் முடிக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
அப்போது, நகராட்சி ஆணையா் தாமோதரன், பொறியாளா் ரகுபதி உடனிருந்தனா்.