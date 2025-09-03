புச்சிரெட்டிப்பள்ளிக்கு புதிய மின் பாதை: எம்எல்ஏ தொடங்கி வைத்தாா்
புச்சிரெட்டிபள்ளி ஊராட்சியில் தடையில்லா மின்சாரம் வினியோகம் செய்வதற்கு, புதிய மின்பாதையை எம்எல்ஏ ச. சந்திரன் தொடங்கி வைத்தாா்.
திருத்தணி ஒன்றியம் கே.ஜி.கண்டிகை துணை மின்நிலையத்தில் இருந்து, சிறுகுமி, புச்சிரெட்டிப் பள்ளி, கிருஷ்ணசமுத்திரம் மற்றும் பீரகுப்பம், எஸ்.அக்ரஹாரம், செருக்கனுாா், மாம்பாக்கசத்திரம் போன்ற பீடா்கள் மூலம் விவசாய கிணறுகள் மற்றும் வீடுகளுக்கு மின்இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளன. 7,500- க்கும் மேற்பட்ட மின்இணைப்புகள் உள்ளன.
இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக மேற்கண்ட பகுதிகளுக்கு சீரான மின்சாரம் விநியோகம் செய்யாததால், அடிக்கடி துண்டிப்பு மற்றும் மின்மாற்றிகள் பழுதாகி வந்தது. லேசான மழை மற்றும் காற்று வீசினால் மின்விநியோகம் பல மணி நேரம் நிறுத்தப்படுகிறது. இதனால் விவசாயிகள் மின்மோட்டாா்களை இயக்க முடியாமாலும், வீடுகளில் மின்சாரம் இல்லாததால், மாணவா்கள் படிப்பதற்கும் கடும் சிரமப்பட்டு வந்தனா்.
புச்சிரெட்டிப் பள்ளி, கிருஷ்ணசமுத்திரம் மின்பாதையில் மிகக்குறைந்த அழுத்த மின்சாரத்தால் நெசவாளா்கள், விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனா். இதையடுத்து, திருவள்ளூா் மின்பகிா்மான மேற்பாா்வை பொறியாளா் சேகா் உத்தரவின் பேரில் கே.ஜி.கண்டிகை துணை மின்நிலைய உதவி பொறியாளா் ஆறுமுகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, கே.ஜி.கண்டிகை துணை மின்நிலையத்தில் இருந்து கிருஷ்ணசமுத்திரம் மற்றும் புச்சிரெட்டிப்பள்ளிக்கு தனியாக, புதிய மின்பாதை அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டனா்.
இதற்காக, 11 கி.வோ., திறன் கொண்ட புதிய மின்பாதை அமைப்பதற்கு, புதிதாக, 70 மின்கம்பங்கள் நடப்பட்டது.
புதிய மின்பாதையில் மின்வினியோகத்தை எம்எல்ஏ சந்திரன் தொடங்கி வைத்தாா்.
இனிமேல், கிருஷ்ணசமுத்திரம், புச்சிரெட்டிப்பள்ளி மற்றும் 20 கிராமங்களில் சீரான மின்சாரம் வழங்கப்படும் என மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.