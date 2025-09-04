திருவள்ளூர்
திருவள்ளுா்: வாக்குப் பதிவு இயந்திர கிடங்கில் ஆட்சியா் ஆய்வு
திருவள்ளூா் ஆட்சியா் பெருந்திட்ட வளாகத்தில் உள்ள வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் சேமிப்பு கிடங்கில் ஆட்சியா் மு.பிரதாப் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, பெங்களூா் பெல் நிறுவனத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட 1,800 வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள், 1,000 வி.வி.பி.ஏ.டி. இயந்திரங்கள் வாகனங்களில் இருந்து இறக்கி வைக்கப்பட்டன. அந்த வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் அனைத்தும் சரியாக உள்ளதா என்பதை பாா்வையிட்டாா்.
அதைத் தொடா்ந்து, ஒவ்வொரு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தையும் ஸ்கேன் செய்யும் பணிகளையும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் அவா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஆட்சியா் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) ஸ்ரீராம், வட்டாட்சியா் (தோ்தல்) சிவகுமாா், பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள், துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.