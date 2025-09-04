திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 13 பேருக்கு நல்லாசிரியா் விருது
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 13 பேருக்கு தமிழக அரசின் நல்லாசிரியா் விருது வழங்க தோ்வு செய்துள்ளதாக கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த நாளையொட்டி ஒவ்வொரு ஆண்டுதோறும் செப்.5-இல் ஆசிரியா் தினமாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் மட்டும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியா்-2, நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியா்-1, முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியா்கள்-2, பட்டதாரி ஆசிரியா்கள்-5, ஓவிய ஆசிரியா்-1, இடைநிலை ஆசிரியா்-2 என மொத்தம் 13 பேருக்கு நல்லாசிரியா் விருதுக்கு நிகழாண்டில் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
நல்லாசிரியா் விருதுக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டவா்களின் விவரம்: இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள திருவள்ளூா்-ஆா்.எம்.ஜே.அரசு மகளிா் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் செ.செல்வி, திருவள்ளூா்-பாரதிதாசன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் ஜெ.மேரி, திருவள்ளூா்-டி.ஆா்.பி.சி.சி.மேல்நிலைப்பள்ளி முதுகலை ஆசிரியா் வெ.வரலட்சுமி, திருவாலங்காடு-கனகம்மாசத்திரம் மேல்நிலைப்பள்ளி முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியா் வெ.இரா.ஏழுமலை, கும்மிடிப்பூண்டி-ஆத்துப்பாக்கம் அரசு உயா்நிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியா் எல்.பவானி, வில்லிவாக்கம்-ஆரிக்கம்மேடு அரசு உயா்நிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியா் ப.குமாா், திருத்தணி-தி.வி.புரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியா் த.ஜெ.நாகேந்திரன், புழல்-அழிஞ்சிவாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியா் ப.லலிதா, பூந்தமல்லி-அணைக்கட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியா் இரா.ஆனந்த், கும்மிடிப்பூண்டி-எருக்குவாய் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் மு.சண்முகம், பூந்தமல்லி-ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி இடைநிலை ஆசிரியை ஆ.புஷ்பலதா, கரையான்சாவடி- ஆா்.சி.எம் தொடக்கப்பள்ளி இடைநிலை ஆசிரியை டி.ஹெலன் நிா்மலா ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.