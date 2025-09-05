பள்ளிப்பட்டு ஊராட்சியில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: திருவள்ளூா் ஆட்சியா் ஆய்வு
பள்ளிப்பட்டு ஊராட்சியில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சிப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் மு.பிரதாப் வியாழக்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்து பணிகளை விரைந்து முடிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
பள்ளிப்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றியம், ராமசமுத்திரம் ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில், ரூ. 127.65 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நடைபெறும் தாா்ச் சாலை அமைக்கும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் மு.பிரதாப் ஆய்வு செய்தாா். அதைத் தொடா்ந்து, நொச்சிலி ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில் ரூ. 22 லட்சத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் நூலக கட்டடப் பணிகள், ராமபுரம் ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ், ரூ. 7.8 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் ராமபுரம் ஏரி அமைக்கும் பணிகளை பாா்வையிட்டாா்.
பின்னா், வெள்ளானூா் ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில், பி.எம்.ஜென்மன் திட்டத்தின் கீழ், ரூ. 1.58 கோடி மதிப்பீட்டில் 31 வீடுகளின் கட்டுமானப் பணிகளை பாா்வையிட்டாா். பின்னா், பாண்டறவேடு ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில் கட்டப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மையத்தை பாா்வையிட்டு குழந்தைகளிடம் கலந்துரையாடினாா்.
தொடா்ந்து, குமாரமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில் அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலா்ச்சி திட்டத்தின் கீழ், ரூ. 17.25 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் அங்கன்வாடி மைய கட்டட கட்டுமான பணிகள், வெள்ளியகரம் ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில், ரூ. 61 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 13.8 கி.மீ. தூரம் தாா்ச் சாலை அமைக்கும் பணிகள், பள்ளிப்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றியம் வெள்ளியகரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில் ரூ. 4.83 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் கழிப்பறை கட்டுமான பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் மு.பிரதாப் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவிட்டாா்.
மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) ஸ்ரீராம், வட்டாட்சியா் (தோ்தல்) சிவகுமாா், ஊரக வளா்ச்சித் துறை உதவி செயற் பொறியாளா்கள் கோவேந்தன், கோமதி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் அற்புதராஜ் (வ.ஊ), அருள் (கி.ஊ) மற்றும் துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.