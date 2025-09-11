இரண்டாம் நிலை காவலா், சிறைக் காவலா், தீயணைப்பாளா் பணிக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்பு
தமிழ்நாடு அரசு சீருடைப் பணியாளா் தோ்வு வாரியம் மூலம் நிரப்பப்பட உள்ள இரண்டாம் நிலைக் காவலா், சிறைக் காவலா் மற்றும் தீயணைப்பாளா் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பித்த இளைஞா்களுக்கு தன்னாா்வப் பயிலும் வட்டம் மூலம் வரும் 17-ஆம் தேதி முதல் கட்டணமில்லா பயிற்சி தொடங்கி நடைபெற உள்ளதாக திருவள்ளூா் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறி வழிகாட்டும் மைய உதவி இயக்குநா் விஜயா தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையால் அனைத்து மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையங்களில் செயல்படும் தன்னாா்வப் பயிலும் வட்டங்கள் மூலமாக பல்வேறு போட்டித் தோ்வுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தற்போதைய நிலையில், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளா் தோ்வு வாரியம் மூலம் நிரப்பப்படும் இரண்டாம் நிலைக் காவலா், இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலா் மற்றும் தீயணைப்பாளா் என 3,665 காலிப் பணியிடங்கள் நேரடித் தோ்வு அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. எனவே இந்தப் பதவிகளுக்கு கல்வித் தகுதி பத்தாம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு இணையான தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்றவா்கள் இந்தப் பணியிடங்களுக்கு வரும் 21-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இந்தப் போட்டித் தோ்வுக்கு கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பு வரும் 17-ஆம் தேதி முதல் திருவள்ளூா் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலக வளாகத்தில் தொடங்க உள்ளது. மேலும், இது தொடா்பாக கைப்பேசி எண்கள்-8489866698, 9626456509 தொடா்பு கொண்டு விவரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம்.
மேற்குறிப்பிட்ட கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்க விரும்புவோா் திருவள்ளூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த விண்ணப்பதாரா்கள் இரு புகைப்படத்துடன், ஆதாா் அட்டை நகல் விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து திருவள்ளூா் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்துக்கு நேரில் வருகை புரிந்து, பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்.