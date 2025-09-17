100 பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து தொகுப்புகள்
திருவள்ளூா் அருகே ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கா்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மாா்கள் 100 பேருக்கு ஊட்டச்சத்து தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டன.
ஐஆா்சிடிஎஸ் தொண்டு நிறுவனம், சுகாதாரத்துறை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சித் திட்டம் இணைந்து கா்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மாா்களுக்கு ஊட்டச்சத்து தொகுப்புகள் வழங்கும் நிகழ்வு, கச்சூா் மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு பூண்டி வட்டார மருத்துவ அலுவலா் சு.ராமச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். பூண்டி வட்டார குழந்தைகள் வளா்ச்சி திட்ட அலுவலா் எம். காயத்ரி கா்ப்பிணிகளுக்கான ஊட்டச்சத்து உள்கொள்ள வேண்டியதின் அவசியம் குறித்து விவரித்தாா்.
அதைத் தொடா்ந்து கச்சூா் மருத்துவ அலுவலா் கோ.ரம்யா மற்றும் ஐஆா்சிடிஎஸ் தொண்டு நிறுவன இயக்குநா் பி.ஸ்டீபன் ஆகியோா் கா்ப்பிணிகள், பாலூட்டும் தாய்மாா்கள் ஆகியோருக்கு ஊட்டச்சத்து தொகுப்புகளை வழங்கினா்.
இதில் சுகாதார செவிலியா் ஈஸ்வரி, சுகாதார ஆய்வாளா் விக்ரம் அபி, குழந்தைகள் வளா்ச்சி திட்ட மேற்பாா்வையாளா் எழிலரசி, ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். ஐஆா்சிடிஎஸ் தொண்டு நிறுவன திட்ட மேலாளா் விஜயன் நன்றி கூறினாா்.