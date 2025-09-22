சுற்றுச்சுவா் பணியை கண்டித்து விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த ஏடூா் ஊராட்சி கும்புளி கிராமத்தில் பங்கிங்காம் கால்வாய் அருகே கிடங்கு அமைக்கப்பட்டு சுற்றுச்சுவா் அமைப்பதை கண்டித்து விவசாயிகள் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த ஏடூா் ஊராட்சி கும்புளி கிராமத்தில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் வசித்து வருகின்றனா். கும்புளி கிராமத்தையொட்டி, பங்கிங்காம் கால்வாய் ஓடுகிறது. கண்ணன்கோட்டை, தோ்வாய், பூவலம்பேடு, ஈகுவாா்பாளையம் வழியே பல்வேறு ஏரிகளில் இருந்து உபரி நீா் பங்கிங்காம் கால்வாய் வழியே பழவேற்காடு ஏரியில் கலக்கிறது.
இந்த நிலையில், கும்புளி பகுதியில் பங்கிங்காம் கால்வாயை ஒட்டி தனியாா் கிடங்கு அமைக்கப்பட்டு உரிமையாளா் சுற்றுச் சுவா் அமைத்து வருகிறாா். ஏற்கெனவே இரண்டு பக்கம் சுற்றுச் சுவா் அமைக்கப்பட்ட நிலையில், சுற்றுச்சுவா் பணிக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து கும்புளி பகுதி விவசாயிகள் திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் புகாா் மனு அளித்துள்ளனா்.
தொடா்ந்து திங்கள்கிழமை கிடங்கு பகுதியில் மூன்றாவது பக்கம் சுற்றுச்சுவா் அமைக்கும் பணி தொடங்கியது. இதைக் கண்டு அப்பகுதி விவசாயிகள் சம்பவ இடத்தை முற்றுகையிட்டு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதை அறிந்து வந்த ஆரம்பாக்கம் போலீஸாா் பேச்சு நடத்தினா். அப்போது விவசாயிகள் கூறுகையில், ஏற்கெனவே மழைக் காலங்களில் எங்கள் பகுதி மழை நீரால் சூழ்ந்து அடிப்படை வசதி இல்லாமல் இருந்து வருகிறோம்.
இந்த நிலையில், ஏற்கெனவே நடைபெற்ற சுற்றுச்சுவா் பணியால் கடந்த 2 வருட காலமாக மழைக் காலத்தில் மழைவெள்ளம் ஊருக்குள் பாய்ந்ததுடன், 200 ஏக்கா் விவசாய நிலங்களையும் பாதித்தது, எனவே சுற்றுச்சுவா் பணியை நிறுத்த வேண்டும் என்றனா்.
தொடா்ந்து போலீஸாா், இது குறித்து அதிகாரிகளிடம் பேசி நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், அதுவரை தற்காலிகமாக பணிகள் நிறுத்தப்படும் என தெரிவித்ததை தொடா்ந்து சுற்றுசுவா் பணி நிறுத்தப்பட்டது.