வாட்ஸ்ஆப் வாய்ஸ் மெசேஜ்: இனி இடைநிறுத்தி ஒலிப்பதிவு செய்யலாம்

வாட்ஸ்ஆப்பில் ஒலி வாயிலான தகவல்களை அனுப்பும்போது இடைநிறுத்தம் செய்து ஒலிப்பதிவு செய்யும் வசதியை மெட்டா நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

வாட்ஸ்ஆப் பயனர்களை தக்கவைக்கும் வகையில் மெட்டா நிறுவனம் பல புதிய அம்சங்களை வாட்ஸ்ஆப்பில் அறிமுகம் செய்து வருகிறது. அந்தவகையில் இதுவரை 100 எம்பி வரையிலான வீடியோக்களை மட்டுமே அனுப்ப முடியும் என்ற நிலையை மாற்றி தற்போது 2 ஜி.பி. வரையிலான விடியோக்களை அனுப்பும் வசதியை வாட்ஸ்ஆப் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. அதற்கான சோதனை முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில், வாட்ஸ்ஆப்பில் ஒலி வாயிலாக அனுப்பும் குறுஞ்செய்திகளை இடைநிறுத்தம் (Pause) செய்து மீண்டும் பதிவு செய்து (Resume) அனுப்பும் வசதியை மெட்டா அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Your favorite way to chat just got better. With voice messages, you can now:



⏸️ Pause while recording - take your time when you think in Hindi but speak in English