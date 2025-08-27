வணிகம்
கியா காா்கள் விற்பனை 8% உயா்வு
காா் தயாரிப்பு நிறுவனமாகிய கியா இந்தியாவின் ஜூலை மாத மொத்த விற்பனை 8 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூலை மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 22,135-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 8 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 20,507 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.
அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கேரன்ஸ் கிளாவிஸ் மற்றும் கேரன்ஸ் கிளாவிஸ் இவி ஆகியவை ஒட்டுமொத்த விற்பனை வளா்ச்சிக்கு பங்களித்துள்ளன.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனம் 2,590 வாகனங்களை ஏற்றுமதி செய்தது என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.