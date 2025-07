நிலையற்ற தன்மைக்கு மத்தியிலும் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி உயர்வுடன் முடிவு!

உலகளாவிய கலவையான குறிப்புகளுடன் வரவிருக்கும் அமெரிக்க கட்டண காலக்கெடுவுக்கு முன்னதாக முதலீட்டாளர்கள் காத்திருப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு உத்தியைக் கடைப்பிடிப்பதால் இந்திய சந்தை இன்று ஏற்ற இறக்கத்துடன் முடிந்தது.

உலகளாவிய பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் 1.03 சதவிகிதம் குறைந்து பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 68.03 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.

அந்நிய நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் வியாழக்கிழமை ரூ.1,481.19 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகளை விற்பனை செய்த நிலையில் உள்நாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் ரூ.1,333.06 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகளை வாங்கியுள்ளனர்.

Summary: Sensex over 193 points to close at 83,433. Nifty gained 56 points to end at 25,461.

