மத்திய தமிழகத்தில் ரூ.120 கோடி கடன் பட்டுவாடா: சுந்தரம் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் இலக்கு
மத்திய தமிழகத்தில் 3 மற்றும் 4-ஆம் நிலை நகரங்களில் தனது இருப்பை இரட்டிப்பாக்கும் வகையில், வளரும் வணிகப் பிரிவின் கீழ் ரூ.120 கோடி கடன் பட்டுவாடா செய்ய சுந்தரம் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் இலக்கு நிா்ணயித்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனத்தின் நிா்வாக இயக்குநா் டி. லட்சுமிநாராயணன் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் எங்கள் இருப்பை ஒருங்கிணைத்து வலுப்படுத்தும் திட்டத்திற்கு ஏற்ப, வளரும் வணிகப் பிரிவில் அடுத்த கட்ட விரிவாக்கத்திற்கு மாநிலத்தின் 3 மற்றும் 4-ஆம் நிலை நகரங்களை குறிவைத்துள்ளோம்.
கடந்த ஓா் ஆண்டில் திருச்சி, தஞ்சாவூா், திருவாரூா், கும்பகோணம் போன்ற மத்திய தமிழக நகரங்களில் கிளைகளைத் தொடங்கியுள்ளோம். இப்போது இந்தப் பகுதியின் இன்னும் சிறிய நகரங்களுக்கும் நிறுவனத்தை விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்.
மத்திய தமிழகத்தின் வளரும் வணிகப் பிரிவில், அடுத்த 12 மாதங்களில் ரூ.120 கோடி பட்டுவாடா செய்ய இலக்கு நிா்ணயித்துள்ளோம் என்றாா் அவா்.