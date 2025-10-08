வணிகம்
ஹீரோ மோட்டோகாா்ப் விற்பனை 8% உயா்வு
இந்தியாவின் மிகப் பெரிய இருசக்கர வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹீரோ மோட்டோகாா்ப் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை கடந்த செப்டம்பா் மாதம் 8 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த செப்டம்பா் மாதம் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 6,87,220-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 8 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 6,37,050 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு மொத்த விற்பனை 6,47,582-ஆக அதிகரித்துள்ளது. முந்தை 2024 செப்டம்பரில் இந்த எண்ணிக்கை 6,16,706-ஆக இருந்தது. அதே போல், கடந்த செப்டம்பரில் ஏற்றுமதி 20,344-லிருந்து 39,638-ஆக உயா்ந்துள்ளது என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.