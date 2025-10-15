டெக் மஹிந்திரா வருவாய் ரூ.13,995 கோடியாக அதிகரிப்பு

இந்தியாவின் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை நிறுவனங்களில் ஒன்றான டெக் மஹிந்திராவின் செயல்பாட்டு வருவாய் கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டில் ரூ.13,995 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த செப்டம்பர் மாதத்துடன் நிறைவடைந்த 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 4.44 சதவீதம் சரிந்து ரூ.1,194.5 கோடியாக உள்ளது. முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ.1,250 கோடி லாபத்தைப் பதிவு செய்திருந்தது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ.13,995 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் இது ரூ.13,313 கோடியாக இருந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.