தங்கமயில் ஜுவல்லரியில் செயின் திருவிழா

தந்தேராஸ் மற்றும் தீபாவளி விழாக்களை முன்னிட்டு முன்னணி நகை விற்பனை நிறுவனங்களில் ஒன்றான தங்கமயில் ஜுவல்லரியில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 17) முதல் செயின் திருவிழா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
தங்கமயிலின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறப்பு சலுகையாக, வெள்ளிக்கிழமை முதல் தீபாவளி வரை நான்கு நாள்களுக்கு செயின் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. அப்போது வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் அனைத்து செயின்களுக்கும் மிகக் குறைந்த சேதாரத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்த செயின் திருவிழாவில் 6 சதவீதம் வரை சேதாரம் உள்ள செயின்களுக்கு 1.99 சதவீத சேதாரமும் 6 சதவீதத்துக்கும் மேல் சேதாரம் உள்ள செயின்களுக்கு 5.99 சேதாரமும் மட்டுமே கணக்கிடப்படும்.
மேலும் வைர நகைகளுக்கு ரூ.5,000 முதல் ரூ.15 ஆயிரம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
