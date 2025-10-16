வணிகம்
விப்ரோ வருவாய் ரூ.22,697 கோடியாக உயா்வு
இந்தியாவின் நான்காவது பெரிய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான விப்ரோவின் செயல்பாட்டு வருவாய் கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.22,697.3 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
நடப்பு 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ.3,246.2 கோடியாகப் பதிவாகியுள்ளது. முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது 1.2 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் ரூ.3,208.8 கோடி லாபத்தைப் பதிவு செய்திருந்தது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ.22,697.3 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் அது ரூ.22,319 கோடியாக இருந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.