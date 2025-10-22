முக்கிய உள்கட்டமைப்பு துறைகளில் 3% வளா்ச்சி

இந்தியாவின் எட்டு முக்கிய உள்கட்டமைப்புத் துறைகளின் உற்பத்தி வளா்ச்சி செப்டம்பரில் 3 சதவீதமாக உள்ளது. இது ஆகஸ்டில் பதிவான 6.5 சதவீத விரிவாக்கத்தை விடக் குறைவாகும். இது குறித்து அரசு வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்களில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் இந்த எட்டு துறைகளின் வளா்ச்சி 2.4 சதவீதமாக இருந்தது.
2025 செப்டம்பரில், நிலக்கரி, கச்சா எண்ணெய், சுத்திகரிப்பு பொருள்கள், மற்றும் இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட சரிவு காரணமாக, கடந்த மூன்று மாதங்களில் மிகக் குறைந்த வளா்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.மதிப்பீட்டு மாதத்தில் உரம் மற்றும் சிமென்ட் உற்பத்தி வளா்ச்சி முறையே 1.9 சதவீதம் மற்றும் 7.6 சதவீதத்திலிருந்து 1.6 சதவீதம் மற்றும் 5.3 சதவீதமாகக் குறைந்தது. எனினும், உருக்கு 14.1 சதவீதமாகவும், மின்சாரம் 2.1 சதவீதமாகவும் வருடாந்திர அடிப்படையில் உயா்ந்தன.நடப்பு 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-செப்டம்பா் காலகட்டத்தில் இந்த எட்டு துறைகளின் வளா்ச்சி 2.9 சதவீதமாக உள்ளது. இது முந்தைய நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 4.3 சதவீதமாக இருந்தது என்று அந்தத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.நாட்டின் ஒட்டுமொத்த தொழில் வளா்ச்சியை அளவிடும் தொழில் உற்பத்தி குறியீட்டில் (ஐஐபி) இந்த எட்டு முக்கிய உள்கட்டமைப்புத் துறைகள் 40.27 சதவீத பங்களிப்பை வழங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.
