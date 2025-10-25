வீடுகள் விற்பனை 47% வளா்ச்சி கண்ட தென்னக நகரங்கள்

இந்தியாவின் எட்டு முக்கிய நகரங்களில் ஒட்டுமொத்த வீடுகள் விற்பனை சற்று சரிந்த போதிலும், ஹைதராபாத், பெங்களூரு, சென்னை ஆகிய மூன்று தென்னக நகரங்களில் ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் வீடுகள் விற்பனை 47 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து சந்தை ஆலோசனை நிறுவனமான ப்ராப்டைகரின் தரவுகள் தெரிவிப்பதாவது:
ஹைதராபாத், பெங்களூரு, சென்னை ஆகிய மூன்று முக்கிய தென்னக நகரங்களில் செப்டம்பா் காலாண்டில் வீடுகள் விற்பனை 38,644-ஆக உள்ளது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 47 சதவீதம் அதிகம். அப்போது மூன்று தென்னக நகரங்களிலும் 26,284 வீடுகள் விற்பனையாகின.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் ஹைதராபாத்தில் வீடுகள் விற்பனை 53 சதவீதம் உயா்ந்து 17,658-ஆக உள்ளது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இந்த எண்ணிக்கை 11,564-ஆக இருந்தது.
பெங்களூருவில் வீடுகள் விற்பனை கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் 18 சதவீதம் உயா்ந்து 13,124-ஆக உள்ளது. 2024 ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் இது 11,160-ஆக இருந்தது.
சென்னையில் 2024-ஆம் ஆண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் 3,560-ஆக இருந்த வீடுகள் விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே காலாண்டில் இரு மடங்கு உயா்ந்து 7,862-ஆக உள்ளது.
இந்தியாவின் முதன்மையான எட்டு வீடு-மனை சந்தைகளில் ஜூலை-செப்டம்பா் காலகட்டத்தில் ஒட்டுமொத்த வீடுகள் விற்பனை 1 சதவீதம் சரிந்து 95,547-ஆக உள்ளது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலாண்டில் இந்த எண்ணிக்கை 96,544-ஆக இருந்தது. இந்தச் சரிவுக்கு முக்கியமாக மும்பை, புணே, தில்லி-என்சிஆா் ஆகிய நகங்களில் வீடுகளுக்கான தேவை குறைந்தது காரணமாக இருந்தது.
மதிப்பீட்டுக் காலகட்டத்தில் மும்பை பெருநகரப் பகுதியில் வீடுகள் விற்பனை 22 சதவீதம் சரிந்து 23,334-ஆக உள்ளது. அந்த நகரில் கடந்த ஆண்டின் ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் 30,010 வீடுகள் விற்பனையாகின.
அதே போல் புணேயில் வீடுகள் விற்பனை 18,004-லிருந்து 28 சதவீதம் சரிந்து 12,990-ஆக உள்ளது. தில்லி-என்சிஆரில் விற்பனை 21 சதவீதம் சரிந்து 7,961-ஆக உள்ளது. கடந்த ஆண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் அந்தப் பகுதியில் வீடுகள் விற்பனை 10,098-ஆக இருந்தது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் வீடுகள் விற்பனை அகமதாபாதில் விற்பனை 9,352-லிருந்து 5 சதவீதம் சரிந்து 8,889-ஆகவும் கொல்கத்தாவில் 2,796-லிருந்து 33 சதவீதம் உயா்ந்து 3,729-ஆகவும் உள்ளது என்று அந்தத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.