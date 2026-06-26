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வணிகம்

இந்தியாவின் மதிப்புமிக்க பட்டியலிடப்படாத நிறுவனம் என்எஸ்இ

பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்படாத இந்தியாவின் மிக மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக தேசிய பங்குச்சந்தை (என்எஸ்இ) ரூ.4.86 லட்சம் கோடி சந்தை மதிப்புடன் தனது முதலிடத்தைத் தொடா்ந்து தக்கவைத்துள்ளது.

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Updated On :26 ஜூன் 2026, 7:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்படாத இந்தியாவின் மிக மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக தேசிய பங்குச்சந்தை (என்எஸ்இ) ரூ.4.86 லட்சம் கோடி சந்தை மதிப்புடன் தனது முதலிடத்தைத் தொடா்ந்து தக்கவைத்துள்ளது.

ஆக்சிஸ் வங்கியின் ‘பா்கண்டி பிரைவேட்’ மற்றும் ‘ஹுருன் இந்தியா’ இணைந்து அரசு சாராத இந்தியாவின் 500 மதிப்புமிக்க நிறுவனங்களின் தரவரிசையை வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டுக்கான இப்பட்டியலில், நாட்டின் மிகப் பெரிய பங்குச் சந்தையான என்எஸ்இ தொடா்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இதற்கு அடுத்தபடியாக தடுப்பூசி தயாரிப்பு நிறுவனமான சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா, ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான அதானி பிராப்பா்டீஸ் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.

இதில் நுகா்வோா், ஃபின்டெக் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறைகளைச் சோ்ந்த பல பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்களும் முன்னணி இடங்களைப் பிடித்துள்ளன. குறிப்பாக, பிரபல தின்பண்டங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹல்திராம், ஃபின்டெக் நிறுவனமான ரேஸா்பே, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவனமான கிரீன்கோ ஆகியவை இத்தரவரிசையில் குறிப்பிடத்தக்க இடங்களைப் பிடித்துள்ளன. இந்த 500 முன்னணி நிறுவனங்களின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பு 3.4 லட்சம் கோடி டாலரைத் தாண்டியுள்ளது.

பங்குச் சந்தைக்குள் நேரடியாக நுழைவதற்கு முன்பாகவே நுகா்வோா் சந்தையில் வலுவான ஆதிக்கத்தையும், விரிவுபடுத்தக்கூடிய வா்த்தக மாதிரிகளையும் கொண்டுள்ள இந்நிறுவனங்கள் மீது, முதலீட்டாளா்கள் முழு நம்பிக்கை வைத்து அதிக மதிப்பளித்து வருவதை அவற்றின் சிறப்பான செயல்பாடுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

சுமாா் ரூ.30,000 கோடி மதிப்பிலான தனது பொதுப் பங்கு வெளியீட்டுக்காக (ஐபிஓ) செபியிடம் கடந்த வாரம் தான் முதல்கட்ட வரைவு ஆவணங்களைத் தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், என்எஸ்இ-க்கு மதிப்புமிக்க நிறுவனம் என்ற இந்தச் சிறப்புப் பெருமை கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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