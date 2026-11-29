மெமரி சிப் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: ஸ்மார்ட்போன், லேப்டாப் விலை உயர்வு!!
உலகளாவிய அளவில் மெமரி சிப் தட்டுப்பாடால், இந்தியாவில் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை 2025 அக்டோபர் முதல் 2026 அக்டோபர் வரை 16.6 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
Memory Chips
புதுதில்லி: உலகளாவிய அளவில் மெமரி சிப் தட்டுப்பாடால், இந்தியாவில் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை 2025 அக்டோபர் முதல் 2026 அக்டோபர் வரை 16.6 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இதற்கிடையில், இயர்பட்ஸ், ஸ்மார்ட் வாட்ச் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களின் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறதாக தொழில்நுட்பச் சந்தை ஆய்வு நிறுவனமான டெக்ஆர்க் தெரிவித்துள்ளது.
அதிக மெமரி திறன் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன், லேப்டாப் மற்றும் டேப்லெட்களின் விலை முன்பு குறைந்திருந்த நிலையில், தற்போது அதிரடியாக உயரத் தொடங்கியுள்ளது. அதே வேளையில் குறைந்த மெமரி திறன் கொண்ட சாதனங்களின் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருவதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
2025 ஜனவரி முதல் அக்டோபர் வரையான காலகட்டத்தில் ஸ்மார்ட்போனின் விலை 7.3% குறைந்திருந்தது. ஆனால் 2025 அக்டோபர் முதல் மின்னணு சாதனங்களின் விலைகள் உயரத் தொடங்கின. இதனை தொடர்ந்து லேப்டாப் விலை 13.5 சதவீதமும், டேப்லெட்களின் விலை 13.3 சதவீதமும், ஸ்மார்ட் டிவிகளின் விலை 6.7 சதவீதமும், பாதுகாப்பு கேமராக்களின் விலை 5.6 சதவீதமும், ரவுட்டர்களின் விலை 3.9 சதவீதமும் உயர்ந்துள்ளன.
குறிப்பாக, சில சாதனங்களின் விலை சரிந்துள்ளன. 2026 ஜனவரி முதல் அக்டோபர் வரையான காலகட்டத்தில், வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ்களின் விலை 16.3 சதவீதமும், ரோபோ வாக்யூம் கிளீனர்களின் விலை 12.8 சதவீதமும், காற்று சுத்திகரிப்பான்களின் விலை 10 சதவீதமும் சரிந்துள்ளது.
ரூ.12,000 வரம்புக்குள்ள ஸ்மார்ட்போன் விலை சராசரியாக 21.9% உயர்ந்துள்ளது. அதே சமயம், ரூ.1 லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஸ்மார்ட்போனின் விலை 5.7% குறைந்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வானது அடுத்த ஆண்டு முழுவதும் நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சாம்சங் ஸ்மார்ட்போன் 3.7 சதவீதமும், கூகுள் போன் 0.3 சதவீதமும் உயர்ந்துள்ளன. இதற்கு மாறாக, வளர்ந்து வரும் பிராண்டான நத்திங் போன் 22.1 சதவீதமும், ரியல்மி 19.1 சதவீதமும், ஏஐ+ 17.3 சதவீதமும் விலை அதிகரித்துள்ளது.
ஸ்மார்ட் டிவிகளைப் பொறுத்தவரை, சியோமி, சோனி, சாம்சங் மற்றும் எல்ஜி நிறுவனங்கள் விலை சரிந்துள்ளன. ஆனால், மலிவு விலையில் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் பிற நிறுவனங்கள் சுமார் 8 முதல் 13% வரை விலையை உயர்த்தியுள்ளன.
Summary
Smartphone prices in India rose 16.6 per cent between October 2025 and October 2026.
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