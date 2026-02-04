வீடியோக்கள்
"நீ எப்படி தூயசக்தி?": விஐய்யை வெளுக்கும் அலிம் அல்புகாரி
திமுக கூட்டணியில் ஆட்சியில் பங்கு, கூடுதல் தொகுதிகள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி வரும் நிலையில் அதுகுறித்து காங்கிரஸ் செய்தித்தொடர்பாளரும், தமிழக இளைஞர் காங்கிரஸின் பொதுச்செயலாளருமான அலிம் அல் புகாரி தினமணி.காம்-க்கு அளித்த நேர்காணல்...
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.