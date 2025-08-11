மாணவா் கொலை வழக்கு: பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட காவலா் உள்பட 4 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா்அருகே கல்லூரி மாணவா் கொலை வழக்கில், பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட காவலா் உள்பட 4 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் சிறைத் தண்டனை விதித்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் கூடுதல் மாவட்ட அமா்வு நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா்அருகேயுள்ள வ.புதுப்பட்டி கிறிஸ்தியான்பேட்டையைச் சோ்ந்தவா் அய்யனாா்(23). இவா் பி.எட். இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தாா். இவா், இதே ஊரைச் சோ்ந்த எண்ணூரில் காவலராகப் பணியாற்றி வந்த கண்ணன்குமாா் (32) என்பவருடன் கைப்பேசியில் பெண் போல பேசி வந்தாராம்.
இதையறிந்த கண்ணன்குமாா், மாணவா் அய்யனாருடன் தகராறில் ஈடுபட்டாா். இந்த நிலையில், கண்ணன்குமாரும் அவரது நண்பா்களான விஜயகுமாா் (21), டென்சிங் (27), தமிழரசன் (23) ஆகியோரும் சோ்ந்து அய்யனாரை போதகா் கண்மாய் அருகே கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 23-ஆம் தேதி வெட்டிக் கொலை செய்தனா். இது தொடா்பாக, நால்வரையும் வத்திராயிருப்பு காவல் நிலைய போலீஸாா் கைது செய்தனா். கண்ணன்குமாா் காவல் துறையிலிருந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
இந்த வழக்கு விசாரணை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள கூடுதல் மாவட்ட அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில், கண்ணன்குமாருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையுடன் ரூ.20 ஆயிரம் அபராதமும், விஜயகுமாருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையுடன் ரூ.28 ஆயிரம் அபராதமும், டென்சிங், தமிழரசன் ஆகியோருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையுடன் ரூ.34 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி டி.வி.மணி தீா்ப்பளித்தாா். அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் அன்னக்கொடி முன்னிலையானாா்.