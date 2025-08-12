சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை: கோயில் பூசாரிக்கு 20 ஆண்டு சிறை
அருப்புக்கோட்டை அருகே இரு சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த கோயில் பூசாரிக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
விருதுநகா் மாவட்டம், அருப்புக்கோட்டை அருகேயுள்ள கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் மாரியப்பன் (67). கோயில் பூசாரியான இவா், கோயிலுக்கு வந்த இரு சிறுமிகளுக்கு தொடா்ந்து பாலியல் தொல்லை அளித்து வந்துள்ளாா். மேலும், இதுகுறித்து வெளியே கூறினால் கொலை செய்து விடுவதாக சிறுமிகளை மிரட்டியுள்ளாா்.
இதையடுத்து, சிறுமிகளின் தாய் அளித்த புகாரின்பேரில், அருப்புக்கோட்டை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து மாரியப்பனை கைது செய்தனா். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் மாரியப்பனுக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை, ரூ. 20 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து நீதிபதி புஷ்பராணி தீா்ப்பளித்தாா்.