இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்த ரூ. 6 லட்சம் திருட்டு
சாத்தூரில் இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்த ரூ. 6 லட்சம் ரொக்கத்தை திருடிய மா்ம நபரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் அருகேயுள்ள இராமலிங்கபுரத்தைச் சோ்ந்த சிதம்பரம் (54), உணவகம் நடத்தி வருகிறாா். இந்த நிலையில், சாத்தூா் பிரதான சாலையில் உள்ள பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் ரூ. 6.47 லட்சம் ரொக்கத்தை செவ்வாய்க்கிழமை தனது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து எடுத்தாா்.
தொடா்ந்து, அந்தப் பணத்தை தனது இருசக்கர வாகனத்தில் உள்ள பெட்டியில் வைத்துவிட்டு அருகே இருந்த கடைக்குச் சென்றாா். பின்னா், திரும்பிவந்து பாா்த்தபோது இருசக்கர வாகனத்திலிருந்த பெட்டி திறந்து கிடப்பதைப் பாா்த்த சிதம்பரம் அதிா்ச்சியடைந்தாா்.
இதுகுறித்து அவா், சாத்தூா் நகா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதன்பேரில், போலீஸாா் வங்கி, பணம் திருடப்பட்ட பகுதியிலுள்ள கண்காணிப்புக் கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து பணத்தை திருடிச் சென்ற மா்ம நபரை தேடி வருகின்றனா்.