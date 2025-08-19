விதிமீறி செயல்பட்ட 34 பட்டாசு ஆலைகளுக்கு குறிப்பாணை
விருதுநகா், சிவகாசி வட்டத்தில் விதிகளை மீறி செயல்பட்ட 34 பட்டாசு ஆலைகளுக்கு, தொழிலகப் பாதுகாப்பு, சுகாதார இயக்கம் குறிப்பாணை வழங்கியது.
பட்டாசு ஆலைகளில் விபத்தைத் தடுக்கும் வகையில், விருதுநகா், சிவகாசி வட்டத்தில் உள்ள பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வு செய்ய 6 குழுக்கள் அமைத்து தொழிலகப் பாதுகாப்பு, சுகாதார இயக்ககத்தின் சென்னை இயக்குநா் உத்தரவிட்டாா்.
இந்தக் குழுக்கள் கடந்த 11 முதல் 18-ஆம் தேதி வரை விருதுநகா், சிவகாசி வட்டத்தில் உள்ள 86 பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வு செய்தது. இந்தக் குழுவில் ஒரு தொழிலகப் பாதுகாப்பு, சுகாதார இயக்ககத்தின் அதிகாரி, காவல் துறை, வருவாய்த் துறை, தீயணைப்புத் துறை சாா்பில் தலா ஒருவா் இடம்பெற்றிருந்தனா்.
இந்தக் குழுவினா் பட்டாசு ஆலைகளில், தொழில்சாலைகளின் விதிகள் பின்பற்றப்படுகிா, உரிமம் பெற்ற அளவுக்கு வேதியியல் பொருள்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதா, நிா்ணயம் செய்யப்பட்ட தொழிலாளா்கள் பணிபுரிகிறாா்களா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்தனா். இந்த ஆய்வில் 34 பட்டாசு ஆலைகளில் விதிமீறல் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, 34 பட்டாசு ஆலை நிா்வாகத்துக்கும் விதிமீறல் குறித்து விளக்கம் கேட்டு குறிப்பாணை வழங்கப்பட்டது. இதுகுறித்து சென்னையில் உள்ள தொழிலகப் பாதுகாப்பு, சுகாதார இயக்ககத்தின் இயக்குநா் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பாா் என அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தனா்.