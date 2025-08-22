விருதுநகர்

அமாவாசை: சதுரகிரி கோயிலில் திரளான பக்தா்கள் தரிசனம்

தாணிப்பாறை அடிவாரத்தில் உள்ள வனத் துறை நுழைவுவாயில் வெள்ளிக்கிழமை காலை மூடப்பட்டதால், உள்ளே செல்ல முடியாமல் நின்ற பக்தா்கள்.
சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலில் ஆவணி மாத அமாவாசையை முன்னிட்டு, வெள்ளிக்கிழமை திரளான பக்தா்கள் மலையேறிச் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

விதுருநகா் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா்-மேகமலை புலிகள் காப்பகம் சாப்டூா் வனச் சரகத்தில் மலை மீது அமைந்துள்ளது சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயில்.

இந்தக் கோயிலில் ஆவணி மாத அமாவாசை வழிபாட்டுக்குச் செல்வதற்காக வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை முதலே தாணிப்பாறை வனத் துறை நுழைவுவாயில் முன் பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனா். காலை 6 மணிக்கு வனத் துறை நுழைவுவாயில் திறக்கப்பட்டு, பக்தா்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்பட்டனா். மாலை 4 மணிக்கு மேல் சதுரகிரி மலையில் உள்ள சுந்தரமகாலிங்கம், சந்தனமகாலிங்கம், சுந்தரமூா்த்தி சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், பூஜைகள் நடைபெற்றன. இந்த வழிபாட்டில் 3,500-க்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.

சதுரகிரி மலையில் கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

தாணிப்பாறை அடிவாரத்தில் உள்ள வனத் துறை நுழைவுவாயில் வெள்ளிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு மூடப்பட்டது. இதன்பிறகு, வந்த 300-க்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் தங்களை மலையேற அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனா். அவா்களிடம் வத்திராயிருப்பு காவல் ஆய்வாளா் சந்திரன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, நீதிமன்ற உத்தரவு இருப்பதால் 10 மணிக்கு மேல் மலையேற அனுமதிக்க முடியாது எனக் கூறினாா். இதையடுத்து, பக்தா்கள் கலைந்து சென்றனா்.

