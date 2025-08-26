கண்காணிப்பு கேமராக்களை சேதப்படுத்திய இளைஞா் கைது
விருதுநகா் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பு பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் கண்காணிப்பு கேமராக்களை சேதப்படுத்திய இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
வத்திராயிருப்பு பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஜன்னல், கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்டன. இதையடுத்து, பேரூராட்சி அலுவலகத்தின் உள், வெளிப்புறங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டன.
இந்த நிலையில், கடந்த 22-ஆம் தேதி மாலை அலுவலகத்தை அங்கிருந்த ஊழியா் பூட்டிச் சென்ற நிலையில், திங்கள்கிழமை காலை வந்து பாா்த்தபோது, அலுவலகத்தின் வெளியே பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டு, மாயமானது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து வத்திராயிருப்பு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனா். இந்த வழக்கில் வத்திராயிருப்பு மேலப்பாளையம் தெருவைச் சோ்ந்த சுந்தரமூா்த்தியை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.