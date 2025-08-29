முன்னாள் அமைச்சா் மீதான மோசடி வழக்கு ஒத்திவைப்பு
முன்னாள் அமைச்சா் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி மீதான மோசடி வழக்கு விசாரணை வரும் அக். 10-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் பால்வளத் துறை அமைச்சராக இருந்த கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி ஆவினில் வேலைவாங்கித் தருவதாக ரூ.30 லட்சம் பெற்றுக் கொண்டு ஏமாற்றி விட்டதாக சாத்தூரைச் சோ்ந்த ரவீந்திரன் அளித்த புகாரில் ராஜேந்திரபாலாஜி உள்பட 8 போ் மீது கடந்த 2021-ஆண்டு நவம்பா் மாதம் விருதுநகா் குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் மோசடி வழக்கு பதிவு செய்தனா்.
அதே நாளில் அதிமுக நிா்வாகி விஜய் நல்லதம்பி சத்துணவு, கூட்டுறவு, ஆவின், ஊராட்சி செயலா் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு பலரிடம் பணம் பெற்று, ராஜேந்திரபாலாஜியிடம் ரூ.3 கோடி கொடுத்ததாக அளித்த புகாரில் ராஜேந்திரபாலாஜி, இவரது உதவியாளா்கள் உள்பட 7 போ் மீது மற்றொரு வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதன்பிறகு, நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் விசாரணை செய்யப்பட்டு, கடந்த ஏப். 15-ம் தேதி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு மக்கள் பிரதிநிதிகள் மீதான ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் கடந்த ஜூலை 16-ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தது.
இதையடுத்து, வியாழக்கிழமை மீண்டும் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, ராஜேந்திரபாலாஜி உள்பட குற்றம் சாட்டப்பட்ட 8 பேரும் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகினா்.
இரு வழக்குகளிலும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 150 பக்கங்களை கொண்ட குற்றப்பத்திரிகை நகல் ராஜேந்திரபாலாஜி உள்ளிட்டோருக்கு வழங்கப்பட்டது. வழக்கு விசாரணை வரும் அக்.10-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி ஜெயக்குமாா் உத்தரவிட்டாா்.