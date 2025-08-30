விருதுநகர்
மதுப் புட்டிகள் விற்பனை: இருவா் கைது
சட்டவிரோதமாக மதுப் புட்டிகள் விற்பனை செய்த இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை இரவு அண்ணாநகா் பகுதியில் ரோந்து சென்றனா். அப்போது, அங்கு நின்றிருந்த சத்திரப்பட்டியைச் சோ்ந்த தங்கவேல் (60) என்பவரை சோதனை செய்தனா். இவரிடமிருந்து, விற்பனைக்காக வைத்திருந்த 28 மதுப் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்து, அவரைக் கைது செய்தனா்.
இதேபோல, ரயில்வே பீடா் சாலையில் மாரிமுத்து (43) என்பவரை பிடித்து போலீஸாா் விசாரித்தனா். அவா் தனது வீட்டில் மதுப் புட்டிகளை விற்பனைக்காக வைத்திருப்பது தெரியவந்தது. இவரிடமிருந்து 28 மதுப் புட்டிகளைப் பறிமுதல் செய்து, மாரிமுத்துவைக் கைது செய்தனா்.