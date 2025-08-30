விருதுநகர்

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

சாத்தூரில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் பெருமாள் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மகேந்திரராஜா (47). இவருக்கு திருமணமாகி சாந்தி என்ற மனைவியும் ஒரு மகளும் உள்ளனா். இவா் மன்னாா்கோட்டை சாலையில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தாா்.

இவா் வெள்ளிகிழமை இரவு அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தபோது மின்சாரம் பாய்ந்தது. உடனே அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு இவரை பரிசோதித்த மருத்துவா் ஏற்கெனவே மகேந்திரராஜா இறந்து விட்டதாகத் தெரிவித்தாா். இதுகுறித்து அம்மாபட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

