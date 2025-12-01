ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படாததால் பொதுமக்கள் அவதி
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகராட்சியில் குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படாததால் பொதுமக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகராட்சியில் மேற்குத் தொடா்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் செண்பகத்தோப்பு பேயனாற்றில் ஆழ்துளை, திறந்தவெளி கிணறுகள் அமைத்து குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. கடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட தாமிரபரணி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டம் மூலம் 22 வாா்டுகளுக்கு குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.
தாமிரபரணி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டத்தில் நீா்வரத்து குறையும்போது, பேயனாற்றிலிருந்து கிடைக்கும் குடிநீா் நகராட்சி முழுவதற்கும் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. வாரம் இருமுறை வந்த குடிநீா் 20 நாள்களுக்கு மேலாகியும் விநியோகம் செய்யப்படாததால் பொதுமக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு, கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டக் குழாயில் உடைப்பு, குடிநீா் வடிகால் வாரியத்துக்கு கட்டணம் செலுத்தாதது உள்ளிட்ட காரணங்களால் தாமிரபரணி குடிநீா் வராததால் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதையடுத்து, குடிநீா் பிரச்னைக்கு நகராட்சி நிா்வாகம் உரிய தீா்வு காண வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.