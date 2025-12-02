ஆடுகளைத் திருடிய இருவா் கைது
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே ஆடுகளைத் திருடிய வழக்கில் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள கொழுஞ்சிபட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ராஜகோபால் (47). இவா், தனது வீட்டின் அருகே தொழுவம் அமைத்து ஆடுகளை வளா்த்து வருகிறாா். இவரது தொழுவத்தில் இருந்த 5 ஆடுகளை மா்ம நபா்கள் கடந்த நவம்பா் மாதம் 13-ஆம் தேதி இரவு திருடிச் சென்றனா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கிருஷ்ணன்கோவில் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இந்த வழக்கு தொடா்பாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா்பட்டி ரைட்டன்பட்டி தெருவைச் சோ்ந்த முத்து, மதுரை மாவட்டம் நிலையூரைச் சோ்ந்த பிரசாந்த் ஆகிய இருவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
இவா்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், 6 போ் சோ்ந்து கொழுஞ்சிபட்டியில் 5 ஆடுகளைத் திருடி வாடிப்பட்டி சந்தையில் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, விற்பனை செய்யப்பட்ட ஆடுகளை போலீஸாா் மீட்டனா்.
இந்த வழக்கில் தொடா்புடைய மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தை சோ்ந்த சந்தோஷ் (18), தனக்கன்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுவன் ஆகியோா் இரு சக்கர வாகனத் திருட்டு வழக்கில் கைதாகி சிறையில் உள்ளனா். இந்த வழக்கில் தொடா்புடைய மேலும் இருவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.