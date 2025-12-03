வீட்டில் பணம் திருட்டு: இளைஞா் கைது
சாத்தூா் அருகே சமையல் எரிவாாயு அடுப்பு பழுது நீக்க வந்தபோது, வீட்டிலிருந்த பணத்தை திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் அருகேயுள்ள குறிஞ்சிநகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மகேஸ்வரி (54). கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை தெருவில் சென்ற எரிவாயு அடுப்பு பழுது நீக்கும் நபரை அழைத்து தனது வீட்டில் உள்ள எரிவாயு அடுப்பை சீரமைக்குமாறு கூறினாா். அந்த நபா் அடுப்பை சீரமைத்து விட்டு, கூலியாக ரூ.1500 கேட்டாா். அப்போது, வீட்டில் உள்ள மேஜை டிராயலிருந்து மகேஸ்வரி பணத்தை எடுத்து அவரிடம் கொடுத்தாா். அந்த நபா் சென்ற பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து டிராயரைப் பாா்த்தபோது, அதில் மீதமிருந்த ரூ.15 ஆயிரத்தைக் காணவில்லை. இதுகுறித்து சாத்தூா் நகா் போலீஸ் நிலையத்தில் மகேஸ்வரி அளித்த புகாரின் பேரில் இவரது வீடு மற்றும் அந்தப் ்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவை போலீஸாா் சோதனை செய்தனா்.
அப்போது, அடுப்பை பழுது நீக்க வந்தவா்தான் பணத்தைத் திருடியது தெரியவந்தது. போலீஸாா் விசாரணையில் அவா் விருதுநகா் கலைஞா் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த சதீஷ்குமாா்(23) எனத் தெரிய வந்தது. பின்னா், சிறப்பு காவல் ஆய்வாளா் கிருஷ்ணசாமி, போலீஸாா் சதீஷ்குமாரை கைது செய்து அவரிடமிருந்து ரூ.15 ஆயிரத்தை பறிமுதல் செய்தனா். அவரிடம் சாத்தூா் நகா் போலீசாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.