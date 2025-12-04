விருதுநகர்
பள்ளி மாணவா்களுக்கான கலைத்திறன் போட்டிகள்
சிவகாசி அய்யநாடாா் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி தமிழ்த் துறை சாா்பில், ‘பாரதியைப் போற்றுவோம்’ என்ற தலைப்பில் மாவட்ட அளவிலான பள்ளி மாணவா்களுக்கு கலைத்திறன் போட்டிகள் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் விருதுநகா் மாவட்டத்தில் உள்ள 22 பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 155 மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். பேச்சுப் போட்டி, பாட்டுப் போட்டி, நடனம், மாறுவேடப்போட்டி உள்ளிட்ட 6 வகையான போட்டிகள் நடைபெற்றன. போட்டியில் முதல் முன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்லூரி முதல்வா் செ.அசோக் பரிசு, சான்றிதழை வழங்கினாா். முதுநிலை தமிழ்த் துறைத் தலைவி ந.அருள்மொழி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக, இளநிலை தமிழ்த் துறைத் தலைவா் த.சந்திரகுமாா் வரவேற்றாா். உதவிப் பேராசிரியை பா.தமிழரசி நன்றி கூறினாா். விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை பேராசிரியா் சோ.முத்தமிழ்செல்வன் செய்தாா்.