விருதுநகா் மாவட்டத்தில் அம்பேத்கா் நினைவு நாள்
சட்ட மேதை அம்பேத்கரின் நினைைவு நாளையொட்டி சிவகாசி சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்ஜி. அசோகன் சிவகாசி, திருத்தங்கலில் உள்ள அம்பேத்கா் உருவச் சிலைகளுக்கு சனிக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
இதே போல, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சாா்பில் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் பி.என். தேவா தலைமையில் திருத்தங்கலில் உள்ள அம்பேத்காரின் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
சாத்தூா்: சாத்தூா் முக்குராந்தல் பகுதியில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா்கள் கலைஞா்கள் சங்கம் சாத்தூா் கிளை சாா்பில் அம்பேத்கரின் நினைவு தினம் சனிகிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.
அப்போது பிரதான சாலையில் உள்ள ஆா்.சி. தெரு அருகில் விடுதலைச்சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் அம்பேத்கரின் உருவப்படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. மேலும் வெம்பக்கோட்டை, ஏழாயிரம்பண்ணை, தாயில்பட்டி, ஆலங்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் அம்பேத்காரின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு அவரது உருவ படத்திற்கு மாலை அணவித்து மரியாதை செலுத்தபட்டது.
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம்- தென்காசி சாலையில் உள்ள அம்பேத்கரின் உருவச் சிலைக்கு காங்கிரஸ் மேற்கு மாவட்டத் தலைவா் ரங்கசாமி, நகா் காங்கிரஸ் தலைவா் சங்கா் கணேஷ் தலைமையில் முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் தளவாய் பாண்டியன், மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் பொன்சக்தி மோகன், தொழிலதிபா் டைகா் சம்சுதீன் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
இதேபோல, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் முன்னாள் எம்.பி.யும், மாநில நிா்வாகக் குழு உறுப்பினருமான லிங்கம், தமிழ்நாடு ஒடுக்கப்பட்டோா் வாழ்வுரிமை இயக்க மாவட்டச் செயலா் பழனிக்குமாா், வழக்குரைஞா் பகத்சிங், நகர செயலா் பி.கே. விஜயன் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
மேலும் பாஜக சாா்பில் மாநில துணைத் தலைவரும், முன்னாள் சட்டப் பேரவை உறுப்பினருமான கோபால்சாமி, மேற்கு மாவட்ட இளைஞரணி பொதுச் செயலா் எஸ்.ஆா். வெங்கடேஷ், தெற்கு நகர தலைவா் பிரேமராஜா, வடக்கு நகரத் தலைவா் ஜெமினி சுரேஷ்குமாா் ஆகியோா் தலைமையில் அம்பேத்கா் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.