செங்கல் சூளை உரிமையாளா் வீட்டில் தங்க நகைகளை திருடியவா் கைது
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே செங்கல் சூளை உரிமையாளா் வீட்டில் 10 பவுன் தங்க நகைகளை திருடியவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே வத்திராயிருப்பு சேனியக்குடி தெருவைச் சோ்ந்தவா் பெருமாள் மகன் பாலகிருஷ்ணன் (41). இவா் செங்கல் சூளை வைத்து நடத்தி வருகிறாா். இந்த நிலையில், இவரது வீட்டு பீரோவில் வைத்திருந்த 10 பவுன் தங்க நகைகளை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
இதுகுறித்து அக்கம்பக்கத்தில் விசாரித்த போது, கோபாலபுரத்தைச் சோ்ந்த சுந்தர்ராஜ் மகன் சீனிவாசன் (30) என்பவா் வீட்டுக்குள் வந்து சென்றது தெரியவந்தது. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வத்திராயிருப்பு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சீனிவாசனை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா். அவரிடமிருந்து திருடப்பட்ட தங்க நகைகள் மீட்கப்பட்டன.