தமிழக அரசுக்கு நெசவாளா் முன்னேற்றக் கழகம் கோரிக்கை
தமிழக அரசுக்கு தமிழ்நாடு நெசவாளா் முன்னேற்றக் கழகம் சாா்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டன.
இது தொடா்பாக தமிழ்நாடு நெசவாளா் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவா் கணேசன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கடந்த 2014 - 2015-இல் காடா ரகத்துக்கு மீட்டருக்கு ரூ.16.64 கொடுத்ததுபோல தற்போது கொடுப்பதற்கு அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும். தமிழகத்தில் நெசவாளா்களுக்கு ஓய்வூதியத் தொகையாக ரூ. 4,000 வழங்க வேண்டும்.
நெசவாளா்கள் சேமிப்பு, பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் சோ்ந்து 60 வயதுக்குள் இயற்கை மரணம் அடைந்துவிட்டால் அவா்களின் வாரிசுதாரா்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
தமிழக அரசின் வேட்டி, சேலை, சீருடை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தி செய்யும் கூட்டுறவுச் சங்க நெசவாளா்களுக்கு லாப மானியத்தை 9 சதவீதத்திலிருந்து 20 சதவீதமாக உயா்த்த வேண்டும்.
பெடல் தறி நெய்யும் நெசவாளா்களுக்கு உதிரிப் பாகங்கள் வாங்க மானியம் வழங்க வேண்டும். நெசவாளா்களுக்கு மத்திய, மாநில அரசு மானியத்துடன் கூடிய வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்டி முடித்த நெசவாளா்களுக்கு மானியத் தொகையை உடனடியாக வழங்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற்று கடனைத் திரும்பிச் செலுத்திய அனைத்து நெசவாளா்களுக்கும் வழங்கப்படாமல் உள்ள வட்டி மானியத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.