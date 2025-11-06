விருதுநகர்
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு முகாம்
சிவகாசி இந்து நாடாா் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் சுகாதாரம் , ஆரோக்கியம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு முகாம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
சிவகாசி மத்திய சுழல்சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த முகாமுக்கு பள்ளித் தாளாளா் அண்ணாமலையான் தலைமை வகித்தாா். சிவகாசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் ஜி.அசோகன் தொடக்கவுரையாற்றினாா். பயிற்சியாளா் டோரதி செல்வராஜ், மாணவா்களுக்கு சுகாதாரம் குறித்த விளக்கவுரை ஆற்றினாா்.
முன்னதாக, திட்ட இயக்குநா் ஜெயகண்ணன் வரவேற்றாா். சுழல் சங்கத் தலைவா் தட்சிணாமூா்த்தி நன்றி கூறினாா்.