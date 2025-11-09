ஏ.டி.எம். அட்டை மூலம் மோசடி: சகோதரா்கள் கைது
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் உதவுவது போல் நடித்து ஏ.டி.எம். அட்டையை மாற்றிக் கொடுத்து ரூ.1.15 லட்சம் மோசடி செய்த சகோதரா்கள் இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ராஜபாளையம், முகில்வண்ணம் பிள்ளை தெருவைச் சோ்ந்தவா் ரமேஷ் (57). இவா், அந்தப் பகுதியிலுள்ள ஏ.டி.எம். மையத்தில் பணம் எடுப்பதற்காக கடந்த அக்.14-ஆம் தேதி சென்றாா். அப்போது, அங்கு வந்த இளைஞா், ரமேஷுக்கு பணம் எடுக்க உதவுவதாகக் கூறி ஏ.டி.எம். அட்டையைப் பெற்றாா். பின்னா், ஏ.டி.எம். அட்டை செயல்படவில்லை எனக் கூறி, அதை அவரிடம் திருப்பிக் கொடுத்தாா்.
இந்த நிலையில், ரமேஷின் கைப்பேசி எண்ணுக்கு அவருடைய ஏ.டி.எம். அட்டை மூலம் ரூ.40 ஆயிரம் பணம் எடுக்கப்பட்டதாகவும், ரூ.75 ஆயிரத்துக்கு பொருள்கள் வாங்கப்பட்டதாகவும் தகவல் வந்தது.
இதுகுறித்து ராஜபாளையம் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் ரமேஷ் புகாா் அளித்தாா். இதையடுத்து, அந்தப் பகுதியிலுள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளின் அடிப்படையில் போலீஸாா் விசாரணை செய்தனா்.
இதில், வேலூா் மாவட்டம், பொய்கைநாவிதம்பட்டியைச் சோ்ந்த காா்த்திக் (27), அவரது சகோதரா் பாா்த்திபன் (24) ஆகியோா் ரமேஷின் ஏ.டி.எம். அட்டையை மாற்றிக் கொடுத்து மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா் அவா்களிடமிருந்த காரையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
இவா்கள் இருவரும் இதே போல, பல பகுதிகளில் மோசடியில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரிய வந்ததாகவும் போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.