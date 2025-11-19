இரு வேறு விபத்துகளில் 2 போ் உயிரிழப்பு
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் இரு வேறு விபத்துகளில் தனியாா் நூற்பாலை தொழிலாளிகள் இருவா் உயிரிழந்தனா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், பாண்டவா்மங்களம் பகுதியைச் சோ்ந்த செல்லையா மகன் சுந்தரராஜ் (45). இவா் ஆசிலாபுரம் பகுதியிலுள்ள தனியாா் நூற்பாலையில் பணிபுரிந்து வந்தாா். இவா் சங்கரன்கோவில் சாலையைக் கடக்க முயன்ற போது, செந்தட்டியாபுரத்தைச் சோ்ந்த அய்யனாா் மகன் கனிராஜ் (22) ஓட்டி வந்த இரு சக்கர வாகனம் மோதியது.
இதில் சுந்தரராஜ், கனிராஜ் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த வேல்முருகன், ராமா் ஆகியோா் பலத்த காயமடைந்தனா். உடனடியாக அருகில் இருந்தவா்கள் 4 பேரையும் மீட்டு விருதுநகா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இதில் செல்லும் வழியிலேயே சுந்தரராஜ் உயரிழந்தாா். பலத்த காயமடைந்த மற்ற 3 பேருக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து தளவாய்புரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
மற்றொரு விபத்து: ராஜபாளையம் அருகேயுள்ள அயன்கொல்லங்கொண்டானைச் சோ்ந்த சொரிமுத்து மகன் மகேஷ் (45). இவா் சத்திரப்பட்டிதனியாா் நூற்பாலையில் மேற்பாா்வையாளராக பணிபுரிந்து வந்தாா்.
இவா் பணி முடிந்து தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் வீட்டுக்குச் சென்று கொண்டிருந்தபோது, தென்காசி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பின்னால் வந்த பள்ளி வாகனம் மோதியது.
இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட மகேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயரிழந்தாா். இதுகுறித்து ராஜபாளையம் தெற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, மதுரையைச் சோ்ந்த ஓட்டுநா் பிரகாசிடம் விசாரித்து வருகின்றனா்.